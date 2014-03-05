В Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов

В Екатеринбурге автомобиль после ДТП налетел на пешеходов. в результате аварии пострадали семь человек.
Инцидент случился вечером на перекрестке Ленина - Мамина Сибиряка. По предварительной информации, один из участников дорожного движения проехал на красный свет, что привело к столкновению с другим авто. В результате один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
В ДТП пострадали не менее семи человек. Известно о том, что с места происшествия были госпитализированы пятеро взрослых и двое детей.
Видео: Вконтакте / Инцидент Екатеринбург
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