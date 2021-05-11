В Японии четыре человека пострадали при взрыве на химзаводе

Завод производил цинковый порошок.

В Японии четыре человека пострадали при взрыве на химическом заводе. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NHK. По информации от прессы, инцидент произошел на востоке страны. Сообщение о хлопке поступило в экстренные службы около 07:45 утра (01:45 по московскому времени) от жителя района, прилегающего к территории промышленного объекта. Позже в соцсетях распространились кадры с клубами дыма, вьющегося над городом Иваки в префектуре Фукусима. К месту взрыва направлена полиция и пожарные расчеты.

В настоящее время имеются сведения о не менее четырех пострадавших. Все они находятся в сознании. Японский химзавод Sakai Chemical Industry специализировался на производстве цинкового порошка. Это вещество применяется в косметической продукции. Власти приняли решение не эвакуировать население после ситуации на производстве.

СМИ: на химическом предприятии в Миссури произошел пожар.

Видео: nhk.or.jp