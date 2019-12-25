СМИ: на химическом предприятии в Миссури произошел пожар

Очевидцы слышали несколько взрывов.

СМИ: на химическом предприятии в штате Миссури произошел пожар. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала FOX 2. По информации от СМИ, возгорание зафиксировано на объекте, расположенном в городе Сент-Луис. Очевидцы заявили, что слышали серию взрывов.

В настоящее время экстренное ведомство эвакуирует из зданий граждан, которые проживают в радиусе 800 метров от пострадавшего предприятия. Телеканал уточняет, что пожарные уже приступили к ликвидации пламени. Данные о человеческих жертвах или раненых не поступали.

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Фото: Pixabay.com