СМИ: на химическом предприятии в Миссури произошел пожар

СМИ: на химическом предприятии в штате Миссури произошел пожар. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала FOX 2. По информации от СМИ, возгорание зафиксировано на объекте, расположенном в городе Сент-Луис. Очевидцы заявили, что слышали серию взрывов.
В настоящее время экстренное ведомство эвакуирует из зданий граждан, которые проживают в радиусе 800 метров от пострадавшего предприятия. Телеканал уточняет, что пожарные уже приступили к ликвидации пламени. Данные о человеческих жертвах или раненых не поступали.
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Фото: Pixabay.com
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