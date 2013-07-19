Взрыв автомобиля в Ереване унес жизни двух человек

В СМИ заявили о том, что есть пострадавшие.

Взрыв автомобиля в Армении унес жизни двух человек. Об этом рассказали представители местного ГУ МЧС журналистам. По информации от представителей экстренного ведомства, трагедия зафиксировано рано утром 22 апреля по проспекту Аршакуняц в Ереване. На данный момент известно, что кроме жертв также есть пострадавшие. Их точное число устанавливается. По предварительным сведениям, травмирован только один человек. На месте работают специалисты, устанавливающие причины и обстоятельства произошедшего.

Бригада ГУ МЧС прибыла к месту взрыва в 07:58 утра. В ликвидации последствий принимают участие две бригады Ереванского спасательного управления МЧС Армении, а также одна оперативная группа Национального центра кризисного управления.

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