СМИ: Иран подорвал крупнейший ракетный завод в Израиле около города Рамла

Последствия взрыва видны на десятки километров.

"Авиа.про": Иран подорвал крупнейший ракетный завод в Израиле около города Рамла. К такому решению Тегеран пришел после атаки на ядерный объект в Натанзе. Очевидцы рассказали, что несколько часов назад на территории страны был слышен взрыв, а его последствия можно наблюдать на расстоянии в несколько десятков километров. По предварительным сведениям, трагедия зафиксирована во время проведения плановых тестов оружия. Сейчас специалисты рассматривают возможность диверсии.

В начале апреля иранские власти заявили, что при диверсии пострадал ядерный объект в Натанзе. Израильские власти никак это не прокомментировали, однако в СМИ появились сообщения, что это дело рук хакеров спецслужб страны. Не исключено, что в сегодняшнем инциденте могут обвинить Иран, представив это как месть за операцию в Натанзе. заявление Telegram-канала Directorate 4

Местные СМИ опубликовали кадры последствий взрыва в Израиле. По информации от экспертов, у израильской армии нет настолько мощного оружия, способного вызвать подобный взрыв, за исключением ядерного. В настоящее время прямых доказательств причастности Ирана к инциденту нет.

Подозреваемый во взрыве на ядерном объекте в Натанзе сбежал из страны.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель