Мужчина являлся сотрудником ядерного объекта в Иране.

Подозреваемый во взрыве на ядерном объекте в Натанзе сбежал из страны. Об этом рассказали журналисты с государственного телевещательного агентства IRIB. Представители местных СМИ распространили по социальным сетям фотографию подозреваемого в совершении диверсии на ядерном объекте. По информации от спецслужб, исполнителю удалось попасть за границу.

Он бежал из страны за час до инцидента, и необходимые меры по его задержанию и возвращению в страну принимаются. источник IRIB

Журналисты IRIB объяснили, что в иранском Министерстве разведки опознали подозреваемого. Им оказался гражданин страны по имени Резу Карими. Мужчина работал на ядерном объекте. Из-за неустановленного взрывного устройства была разрушена часть источника питания центрифуг. В настоящее время конструкция ремонтируется. Из-за данной диверсии правительство Ирана повысило предел обогащения урана до уровня в 60 процентов. Ранее этот показатель составлял всего 20 процентов.

В Иране заявили о пронесённом на объект в Натанзе взрывном устройстве.

Фото: Telegram/Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

