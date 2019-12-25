В Тегеране продолжают расследовать обстоятельства диверсии.

В Иране заявили о пронесённом на объект в Натанзе взрывном устройстве. Такое заявление сделали представители государственной телерадиовещательной корпорации IRIB со ссылкой на информацию, предоставленную комитетом по вопросам национальной безопасности и внешней политике местного парламента (Меджлиса).

Специалисты уверены, что на ядерные объект было совершено диверсионное нападение. В результате подрыва злоумышленниками оказалась частично повреждена система электроснабжения центрифуг. В настоящее время данных о кибератаке нет.

Зариф поблагодарил Лаврова за готовность осудить инцидент в Натанзе.

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