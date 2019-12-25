Зариф поблагодарил Лаврова за готовность осудить инцидент в Натанзе

Главы МИД встретились в Тегеране.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за готовность осудить инцидент в Натанзе. С таким заявлением чиновник обратился с иностранному гостю, который прибыл в стране на переговоры. Известно, что в программе заявлен вопрос об аварии, произошедшей на электросети ядерного объекта.

Близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться. И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе. Джавад Зариф, глава МИД Ирана

В Иране подчеркнули, что Тегеран и Москва остаются двумя стратегическими партнерами. Сотрудничество между странами за последние восемь лет значительно продвинулось благодаря позициям государственных лидеров Али Хаменеи и Владимира Путина.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля прокомментировала информацию об аварии на ядерном объекте. Чиновница заявила, что если информация о злонамеренных действиях будет подтверждена, то этот умысел со стороны России подвергнется осуждению.

Власти Ирана сообщили об аварии на ядерном объекте.

Фото: МИД России