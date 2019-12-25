На Будапештской женщину насильно принуждали к оказанию интимных услуг

Ей насильно удерживали в квартире.

В Петербурге задержали двух мужчин, которые насильно удерживали женщину и принуждали ее заниматься оказанием интимных услуг. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На улице Димитрова в ходе расследования были задержаны 37-летний гражданин Таджикистана и 33-летний гражданин Узбекистана. Они были изобличены в том, что в период с 15 октября по 11 ноября 2020 года они насильно удерживали в неволе в квартире на Будапештской гражданку Узбекистана (1988 г.р). У нее отобрали документы и угрожали расправой. Мужчины насильно принудили ее заниматься оказанием услуг интимного, требуя за освобождение и возврат паспорта денежные средства в размере 200 000 рублей. Женщина смогла сбежать 11 ноября, войдя в доверие к охранникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В апреле петербуржец организовал притон для занятия проституцией в Ленобласти.

Фото: Piter.tv