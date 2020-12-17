Петербуржец организовал притон для занятия проституцией в Ленобласти

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Жителя Петербурга заподозрили в организации притона для занятия проституцией. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения мероприятий по изобличению лиц, причастных к организации занятия проституцией и содержанию притонов для занятия проституцией 13 апреля был задержан 40-летний Р. Петербуржец был изобличен в том, что не позднее 7 апреля он разместил рекламу об оказании услуг сексуального характера, арендовал дом в поселке Аннино. Там он разместил лиц, привлеченных для организации занятия проституцией,

В отношении Р. возбуждено уголовное дело.

В январе на Зенитчиков полиция обнаружила притон для занятия проституцией.

Фото: Piter.tv