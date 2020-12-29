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На Зенитчиков полиция обнаружила притон для занятия проституцией
Сегодня, 8:56
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nastya960

На Зенитчиков полиция обнаружила притон для занятия проституцией

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Организатор притона задержана, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 31-летнюю уроженку Ленобласти, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была задержана 31-летняя уроженка поселка имени Морозова (Ленобласть) А.

А. изобличена в том, что не позднее 11 января 2021 умышленно разместила рекламу об оказании услуг сексуального характера, арендовала нежилое помещение в доме 3 по улице Зенитчиков. В помещении она разместила девушек, которые и занимались проституцией.

Во вторник, 12 января по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее активисты обнаружили "притоны" в расселенных исторических домах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: зенитчиков, проституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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