По факту правонарушений, выявленных в ходе инспекции, направлены обращения в правоохранительные органы, рассказали активисты.

Активисты обнаружили "притоны" в расселенных исторических домах Петербурга. Об итогах специальной новогодней инспекции представители градозащитной группы рассказали Piter.tv 6 января.

Выяснилось, что хозяева нескольких расселенных зданий в центре города, признанных законсервированными, могут халатно относиться к своим обязанностям. Выбитые окна, костры, поджигаемые в заброшенных домах и общая ветхость зданий – эти признаки объединяют дом Лялевича на улице Розенштейна, 39, дом Степанова на улице Константина Заслонова, 8, дом купца Фролова на Синопской набережной, 24

Отмечается, что здание на Розенштейна превращено "в притон" – "окна и двери по уличному фасаду пробиты, здание заселили бомжи, наркоманы, потерявшие работу гастарбайтеры. Почти круглосуточно на первом этаже - прямо внутри дома - горит костер, дым от которого закоптил дворовые фасады до уровня 3-го этажа".

По факту правонарушений, выявленных в ходе инспекции, направлены обращения в правоохранительные органы, рассказали активисты. Они также призвали Смольный проводить более суровую политику по отношению к недобросовестным собственникам, указывая на то, что те якобы намеренно доводят выкупленные здания-памятники до плачевного состояния.

Piter.tv не раз затрагивал тему заброшенных домов в черте города. Посмотрите наши репортажи про казармы Новочеркасского полка, дом Басевича и особняк Нарышкиной на Чайковского, 7.

Фото: Piter.tv, предоставлено активистами