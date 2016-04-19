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Работы, которых нет. Почему казармы Новочеркасского полка ждет консервация

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Суд обязал компанию ООО "Тандем-Истейт" выполнить консервацию Новочеркасских казарм в течение 12 месяцев 

В июле прошлого года КГИОП обратился в районный суд Москвы с требованиями обязать пользователя здания ООО "Тандем-Истейт" выполнить работы по его консервации. В декабре суд удовлетворил требования комитета. Организация пыталась оспорить решение, но суд отклонил апелляцию. 

В 2018 году КГИОП установил, что с фасадов частично демонтированы оконные заполнения и повреждена кровля. Более того, на здании появились следы длительного намокания, а в некоторых местах разрушается кирпичная кладка. 


Напомним, что история началась еще в 2016 году. В результате проверки было выявлено, что в зданиях Новочеркасских казарм ведутся строительные работы. На объекте демонтировали перегородки и штукатурный слой стен, частично разобрали конструкции перекрытий и заполнили оконные проемы. Также на территории зданий был обнаружен строительный мусор. 


Работы не были согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. За это Красногвардейский суд оштрафовал компанию на 120 тыс. рублей. Также организация должна была выполнить работы по сохранению памятника, но этого не произошло.

Видео и фото - PITER.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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