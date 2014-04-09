История, за которой наша редакция следит с 2019 года, получила продолжение.

Может показаться, что этот заброшенный комплекс зданий в Красногвардейском районе находится в списке забытых исторических зданий. Однако читатели Piter.tv рассказали, что у зданий казарм Новочеркасского полка – объекта культурного наследия регионального значения – начались работы, напоминающие строительные.

Наша редакция обратилась с вопросом о происходящем в пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). В Смольном отметили, что сейчас комплекс зданий требует реставрационных работ, также там планируется не только реставрация объекта, но и строительство.

Общее техническое состояние зданий оценивается как требующее реставрационных работ. В настоящее время производятся работы по ремонту и реставрации Объекта с приспособлением для современного использования на основании письменного разрешения КГИОП на производство работ от 10.11.2020 сроком до 30.12.2022, а также разрешения на строительство сроком до 30.12.2022. пресс-служба КГИОП

При этом запрос Piter.tv о текущем состоянии объекта и планируемых работах в адрес ООО "Тандем-Истейт" – пользователя здания – пока остался без ответа.

Комплекс зданий (Красногвардейская пл., д. 3, лит. Б4-Б8, Б12, В, Д, Ф) расположен в начале Новочеркасского проспекта. Заброшенные казармы стали объектом интереса строительных компаний в 2016 году. Ранее сообщалось, что на территории без разрешения начались строительные работы.

Позже на застройку этой земли было дано разрешение, однако в итоге идеолог развития территорий (московский центр дизайна Artplay – теперь пространство носит название DAA Design District) взял под контроль соседнее здание НИИ Машиностроения. Суд обязывал "Тандем-Истейт" выполнить консервацию казарм. В прошлом году компания рассказала о планах на строительство бизнес-квартала в районе казарм.

Кирпичный комплекс казарм Новочеркасского полка был возведен в 1870-х годах. На Малой Охте поселились выходцы из Томского пехотного полка, а в 1896 году часть бывшего каменного склада была перестроена под полковую церковь во имя св. Александра Невского под руководством гражданского инженера Эдуарда Дунина-Барковского.

Фото: Piter.tv – архив