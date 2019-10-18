До мурашек: Дом Басевича - самая страшная заброшка Питера

Съемочной группе Piter.TV удалось попасть в пустующий дом на Большой Пушкарской, 7.

Доходный дом Басевича на Петроградке напоминает здание из фильма ужасов. Съемочной группе Piter.TV удалось попасть в пустующий дом на Большой Пушкарской, 7.

Убранство огромного доходного дома завораживает и пугает одновременно — от былого размаха не осталось следа.

Когда-то этот дом принадлежал инженеру Басевичу, который помогал архитектору Зазерскому в проектировке. Здание было построено в 1912 году, в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. После революции квартиры были переделаны под коммуналки, одну из них занимали ясли на 25 детей.

Дом инженера Басевича начал пустовать с 2013 года, именно тогда после крупного пожара начали расселять людей. Сейчас внутри можно найти личные вещи жильцов, строительный мусор и трупы животных. На стенах разрослись граффити, по зданию можно водить экскурсии для любителей стрит-арта.

Дом множество раз страдал от огня, последний из пожаров случился несколько дней назад. Здание не охраняется, туда легко может забраться любой, даже ребенок. Однако такие игры могут трагически закончиться: полы и лестницы нуждаются в ремонте.

Здание планировали передать Петербургской Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие. По сей день бывший доходный дом Басевича продолжает находиться в запустении и без хозяина.

Фото и видео: Piter.TV