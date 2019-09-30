Стихийный "музей стрит-арта" в заброшке: петербуржцы обеспокоены судьбой старинного особняка на Чайковского

Съемочная группа PITER.TV обнаружила в центре города настоящую галерею уличного искусства. Нам удалось проникнуть в заброшенный особняк Нарышкиной на Чайковского, 7 / Моховой, 1.

Жители Литейного округа переживают за заброшенный особняк Нарышкиной. Историческое здание 1840-го года на Чайковского, 7 / Моховой, 1 осталось без контроля.

По словам жителей, летом в нем разбили окна, часто сюда забираются школьники и бездомные.

Внутри огромного особняка можно увидеть настоящую галерею уличного искусства. Многочисленные граффити дополняют груды мусора, мебели и разбитого стекла.





В начале XX века в особняке проживали князья Волконские, лестницу дома украшала картина Джованни Тьеполо "Похищение сабинянок", которая сейчас находится в Эрмитаже.

С 1958 года в бывшем особняке находилась онкологическая больница, в 2000-х больница переехала. Двухэтажный дом с внутренним двором оказался заброшенным и никому не нужным.

Формально особняк находится на реконструкции, однако по факту здание пустует и ветшает.

По данным КГИОП, особняк является памятником регионального значения.

Piter.tv направил запрос в комитет для разъяснения дальнейшей судьбы особняка.

Фото и видео: Piter.tv