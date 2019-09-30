Стихийный "музей стрит-арта" в заброшке: петербуржцы обеспокоены судьбой старинного особняка на Чайковского

Жители Литейного округа переживают за заброшенный особняк Нарышкиной. Историческое здание 1840-го года на Чайковского, 7 / Моховой, 1 осталось без контроля.
По словам жителей, летом в нем разбили окна, часто сюда забираются школьники и бездомные.
Внутри огромного особняка можно увидеть настоящую галерею уличного искусства. Многочисленные граффити дополняют груды мусора, мебели и разбитого стекла.
В начале XX века в особняке проживали князья Волконские, лестницу дома украшала картина Джованни Тьеполо "Похищение сабинянок", которая сейчас находится в Эрмитаже.
С 1958 года в бывшем особняке находилась онкологическая больница, в 2000-х больница переехала. Двухэтажный дом с внутренним двором оказался заброшенным и никому не нужным.
Формально особняк находится на реконструкции, однако по факту здание пустует и ветшает.
По данным КГИОП, особняк является памятником регионального значения.
Piter.tv направил запрос в комитет для разъяснения дальнейшей судьбы особняка.
Фото и видео: Piter.tv
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