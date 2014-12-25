В квартирном пожаре на Моховой погиб человек

К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Центральном районе днем 3 марта произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Моховой улице, 30, поступило спасателям в 13:28. В квартире полыхало на площади 5 квадратных метров. К 14:05 огонь потушили.

В результате погиб человек, его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

