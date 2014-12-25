  1. Главная
Сегодня, 14:25
В квартирном пожаре на Моховой погиб человек

К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Центральном районе днем 3 марта произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Моховой улице, 30, поступило спасателям в 13:28. В квартире полыхало на площади 5 квадратных метров. К 14:05 огонь потушили. 

В результате погиб человек, его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина пострадал при пожаре в ванной на Пулковском шоссе. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: моховая улица, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

