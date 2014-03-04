Из горящего дома на Моховой улице эвакуировали пятерых

В коридоре площадью 5 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 1 "квадрат".

В Центральном районе днем 14 апреля произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Моховая улица, 26, поступила на пульт спасателей в 12:08. В коридоре площадью 5 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 1 "квадрат". С огнем справились к 12:30.

Из опасной зоны эвакуировали пятерых, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Маршала Новикова в Приморском районе сегодня утром горел ангар на площади 500 "квадратов". Огонь локализовали, к тушению привлекли свыше 500 сотрудников и 11 единиц техники.

Фото: Piter.TV