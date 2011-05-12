Кабмин хочет ввести обязательную вакцинацию для мигрантов

Нехватка трудовых мигрантов является основной проблемой строительной отрасли России.

Правительство России рассматривает способы упрощенного въезда для трудовых мигрантов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об этом в эфире программы "Специальный гость" на RTVI.

Власти прорабатывают вопрос о вакцинации иностранцев, приехавших в Россию работать.

Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию. Марат Хуснуллин, вице-премьер

Чиновник отметил, что нехватка трудовых мигрантов – одна из основных проблем в строительной отрасли России сейчас. В том числе страна рискует оказаться в ситуации подрыва экономики и остановки развития. Хуснуллин также отметил, что отсутствие мигрантов из-за пандемии сильно ударило по отрасли.

Ранее мы сообщали, что Кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов

Фото: pixabay