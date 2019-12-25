В Крыму зафиксировали массовые фейки с призывами уезжать

Жителей полуострова призвали доверять только официальным источникам.

Массовые вбросы со стороны противника появились в разных чатах полуострова. Авторы фейков призывают уезжать из Крыма, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Он отметил, что в фейковых сообщениях акцент делают на то, чтобы местные чиновники со своими семьями поскорее уезжали. Крючков призвал горожан не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, жителей Крыма попросили удалять и блокировать в домовых и иных чатах пользователей, которые выдают себя за родственников военных или сотрудников силовых структур. Советник отметил, что крымские власти успешно противостоят этой деятельности, которую организовал киевский режим.

Ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что на территории Украины работают специальные центры для информационных вбросов по Крыму. Его сотрудники пытаются негативно влиять на психологическое состояние жителей полуострова.

Фото: Magnific