Аксенов заявил о создании на Украине спеццентров для информационных вбросов по Крыму

Глава Крыма рассказал о том, что спецслужбы по "фейк-ньюс" работают из Одессы и Очакова.

Глава российского региона Сергей Аксенов заявил о формировании на территории Украины специальных центров для информационных вбросов по Крыму. Его сотрудники занимаются распространением фейк-ньюс и предпринимают попытки негативно влиять на психологическое состояние граждан полуострова. Предположительно, эти иностранные центры размещаются в Одессе и Очакове и управляются спецслужбами киевского режима. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". По мнению губернатора полуострова, местные власти в Крыму успешно противостоят этой деятельности. Противодействием дезинформации занимаются представители ФСБ, Росгвардии, МВД и технических групп.

Вбросы, конечно, идут. Работают украинские спецслужбы, там у них американские инструкторы. Несколько центров: Одесса, Очаков, еще ряд, которые непосредственно работают с точки зрения воздействия на умы населения, на Крым. Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности.

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