Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности

Создание линии оборонных укреплений и фортификации в Крыму является гарантией безопасности полуострова. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что строительные мероприятия идут соответственно планам. При этом специалисты учитывают опыт боевых действий. Эти работы ранее поддержал российский президент Владимир Путин.

Просто должен быть элемент гарантии. Не просто слова, возможности, мы думаем, …должно быть гарантировано. Сегодня гарантии есть, Крыму ничего не угрожает, думаю, они сюда не сунутся. Сергей Аксенов, глава Крыму

Глава Крыма пояснил, что у местных властей было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к ситуации. Сейчас Аксенов лично знает каждого, за кем закреплены конкретные задачи. Сформированы особые подразделения в достаточном количестве из числа тех, кто ранее воевал. Речь идет, по словам чиновника, не "о простых списках на бумаге".

Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку.

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