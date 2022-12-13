Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку

Губернатор российского полуострова Крым Сергей Аксенов рассказал о том, как проходит военную подготовку. Чиновник пояснил в эфире местного телеканала "Крым-24", что еженедельно выделяет время для прохождения тренировок по боевой готовности. Гость программы отметил, что благодаря высокому качество снайперской винтовки Лобаева, ему удалось поразить мишень на расстоянии в один километр.
Я каждую субботу стреляю. Прохожу все время инструктаж. Время не теряю. Выезжали на полигон, с миномета стреляли, с оптики, лобаевской винтовки. Это не мое мастерство, а качество произведенного оружия.
Сергей Аксенов, глава Крыма
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Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма
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