Коммуникации к земельным участкам для участников СВО в Крыму оплатят из бюджета

Глава Крыма рассказал о порядке выдачи территорий.

Коммуникации и инфраструктуру к земельным участкам для участников специальной военной операции на территории Украины в Крыму власти оплатят из бюджетных денежных средств. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Крым-24" сделал глава полуострова Сергей Аксенов. Чиновник пояснил журналистам, что выдача территорий будет проходить для всех венных, которые принимают участие в СВО. В том числе это коснется и боевых подразделений Росгвардии, ЧВК и Минобороны. В настоящее время земля проходит через процедуру кадастрового учета. Выдача участков запланирована с 1 апреля.

Подвод коммуникаций к земельным участкам будет за бюджетный счет. Мало того, участки рассчитывались так, чтобы можно было подтянуть и обеспечить инфраструктурой. Я попрошу в понедельник вице-премьера Анну Ефимовну Анюхину еще раз разложить до деталей как будет проходить выдача. Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

