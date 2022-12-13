Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России

Глава Крыма рассказал о том, что важно документировать подобные случаи.

Глава российского полуострова Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех жителей, которые не встают, когда звучит государственный гимн. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Крым-24". По мнению губернатора, от населения требуется уважать и гордиться Родиной, чувствовать себя частью "великого российского народа".

Если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства.



Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов считает, что залогом успеха Крымской весны стали воля народа и поддержка Путина.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма