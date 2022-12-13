Аксенов считает, что залогом успеха Крымской весны стали воля народа и поддержка Путина

Глава Крыма оценил события 2014 года и присоединения полуострова к составу РФ.

Успех событий 2014 года, в результате которых Крым и Севастополь вошли в состав России, стал возможен за счет поддержке российского президента Владимира Путина и единодушию граждан, которые проживают на территории полуострова. Такое мнение в эфире местного телеканала "Крым-24" высказал губернатор региона Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что большое значение для населения имела реакция военнослужащих, которые на тот момент официально считались солдатами или офицерами Вооруженных сил Украины. Сергей Аксенов добавил, что в подобных вопросах важна скорость принятия решений, а не опора на бюрократические процедуры.

Настоящие герои Крымской весны это крымчане - их волеизъявление было принято и поддержано гражданами РФ и прежде всего президентом. Залогом успешной реализации всех мероприятий было то, что сам лидер руководил полностью этим процессом. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава Крыма напомнил о том, что 28 февраля 2014 года вечером власти полуострова доложили в Москву о том, что все воинские части заблокированы. Чиновники провели работу со всеми командирами боевых подразделений. Регион получил подтверждение того, что за военными будет сохранен их статус.

Квартиры Зеленского и его соседей в Крыму готовятся включить в список национализации.

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