Квартиры Зеленского и его соседей в Крыму готовятся включить в список национализации

Глава Крыма оценил списки национализации на полуострове.

Квартиры украинского президента Владимира Зеленского, а также некоторых его соседей по многоквартирному дому в городе Ялта, будут включены местными властями в перечень национализации. Об этом российским журналистам в эфире телеканала "Крым-24" рассказал глава региона Сергей Аксенов.

По квартирам мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи. В первую очередь решали вопрос о крупных объектах, приносящих доходы вражеской стороне - тех, кто имеет прямое отношение к финансированию врага. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что ранее руководитель администрации полуострова дал поручение специалистам национализировать имущество организаций и тех лиц, которые связаны с киевской властью. В этом списке оказались АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Государственный совет республики на февральской сессии 2023 года принял решение о национализации порядка 500 объектов. В частности, речь идет о недвижимости украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Дополнительно в списке оказалось имущество от 12 банков, футбольного клуба "Динамо Киев". Всего в Крыму национализировано около 700 объектов.

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