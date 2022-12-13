Сергей Аксенов ценил внешнюю политику украинского лидера.

Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что украинским президентом Владимиром Зеленским управляют извне. Чиновник из Крыма назвал иностранного политика аватаром американского лидера Джо Байдена. По мнению губернатора полуострова, Запад и Вашингтон толкают киевский режим не продолжение вооруженного конфликта в регионе, так как отрезали украинским властям все пути для отступления. Он добавил, что США ввергают страну в колоссальные долги перед мировыми державами.

То, что сегодня происходит - целиком вина на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции - аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает. Сергей Аксенов, глава Крыма

По мнению Сергея Аксенова, все жители Украины будут в рабстве у американцев, "причем на сотни лет" уже благодаря той внешней политике, которая сегодня проводится в Киеве. Глава Крыма также порекомендовал гражданам не читать украинские СМИ, так как в них работают американские редакторы.

Глава Крыма оценил перспективы участия местных клубов в РПЛ.

Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма