Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что украинским президентом Владимиром Зеленским управляют извне. Чиновник из Крыма назвал иностранного политика аватаром американского лидера Джо Байдена. По мнению губернатора полуострова, Запад и Вашингтон толкают киевский режим не продолжение вооруженного конфликта в регионе, так как отрезали украинским властям все пути для отступления. Он добавил, что США ввергают страну в колоссальные долги перед мировыми державами.
То, что сегодня происходит - целиком вина на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции - аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает.
Сергей Аксенов, глава Крыма
По мнению Сергея Аксенова, все жители Украины будут в рабстве у американцев, "причем на сотни лет" уже благодаря той внешней политике, которая сегодня проводится в Киеве. Глава Крыма также порекомендовал гражданам не читать украинские СМИ, так как в них работают американские редакторы.
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