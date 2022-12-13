Глава Крыма оценил перспективы участия местных клубов в РПЛ

Сергей Аксенов рассказал о том, что спортсмены из региона задействованы во многих футбольных клубах России.

Российский чиновник Сергей Аксенов оценил перспективы участия местных клубов в РПЛ (Российской премьер-лиге). В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" глава Крыма пояснил, что кроме денежных средств, которые поступают из федерального центра, Футбольный союз полуострова инвестируется за счет большого количества спонсоров.

Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более, что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт добавил, что в настоящее время крымскому футболу ничего не угрожает, а уровень проводимых в стране соревнований с каждым годом будет повышаться. Сергей Аксенов уверен, что крымские спортсмены дойдут до участия в международных турнирах. Чиновник заметил, что многие жители полуострова уже выступают за другие футбольные клубы регионов РФ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости