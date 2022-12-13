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Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму

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Глава полуострова рассказал о проводимой работе по достижению "победы".

Квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным семьям из России. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.

Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что в апреле 2022 года государственный совет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества недружественных стран и иностранцев, которые совершают недружественные действия в отношении России, граждан страны и юридических лиц.Однако Совет при российском лидере по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал данную инициативу.

Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены ПВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир зеленский, крым, ливадия, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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