Глава полуострова рассказал о проводимой работе по достижению "победы".

Квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным семьям из России. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.

Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что в апреле 2022 года государственный совет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества недружественных стран и иностранцев, которые совершают недружественные действия в отношении России, граждан страны и юридических лиц.Однако Совет при российском лидере по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал данную инициативу.

Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены ПВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости