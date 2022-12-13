Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены ПВО

Глава региона оценил безопасность территории о возможных внешних угроз.

Все центральные объекты жизнеобеспечения и логистики полуострова Крым максимально защищены системой противовоздушной обороны со всех возможных позиций. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" в пресс-центре города Симферополя рассказал глава российского региона. Чиновник пояснил, что глобально местным жителям ничего не угрожает. Однако эксперт не стал исключать человеческий фактор и прочие "моменты".

Я знаю все решения, что лидер, в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Сергей Акссенов, глава Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах киевского режима захватить власть над Крымом и Донбассом. В начале февраля 2023 года временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил общественности о том, что ВСУ начали формировать штурмовые бригады для этой операции.

Глава Крыма Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии идет по плану.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости