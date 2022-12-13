Глава Крыма Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии идет по плану

Сергей Аксенов рассказал о том, что многое не может обсуждаться в публичном пространстве.

Строительство оборонительной линии в Крыму в соответствии с планом, а власти региона учитывают боевой опыт. Такое заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава полуострова Сергей Аксенов. Ранее чиновник объявил о начале мероприятий по фортификационных работ на территории российского региона для обеспечения безопасности мирного населения. Эти работы поддержал президент РФ Владимир Путин. Глава Крыма уточнил, ч то многое он не может раскрывать в публичном пространстве.

Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается. Сергей Аксенов, глава Крыма

Сергей Аксенов добавил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество сотрудников. Чиновник решил высказать позицию о том, что "береженого Бог бережет", а также "хочешь мира - готовься к войне".

Аксенов: допсписок национализации имущества украинских олигархов подготовят в конце марта.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости