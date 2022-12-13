Аксенов: допсписок национализации имущества украинских олигархов подготовят в конце марта

Глава Крыма рассказал о процессе проверки объектов.

Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта 2023 года. Соответствующее заЯвление в ходе интервью с журналистами поделился глава полуострова Сергей Аксенов, выступая онлайн из пресс-центра "РИА Новости Крым", расположенном в городе Симферополе. Чиновник заметил, что антитерроистическая комиссия при участии правоохранительных органов проводит тщательную проверку имеющихся в распоряжении властей региона объектов.

Большое количество объектов, там более полутысячи. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже. Сергей Аксенов, глава Крыма

Сергей Аксенов заметил, что проверка нужна для того, чтобы под процесс национализации имущества точно не попали добросовестные граждане России либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции в публичном поле по отношению к Москве. Чиновник заметил, что списки объектов будут актуализованы в течение двух недель.

Аксенов: доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости