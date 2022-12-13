Аксенов: доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников СВО

Глава Крыма рассказал о решении правительства по поддержке бойцов СВО.

Глава российского региона Сергей Аксенов пояснил жителям полуострова, что доход от национализации украинского имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции. Соответствующее заявление губернатор сделал в собственном Teleram-канале. Он пояснил, что все денежные средства, полученные от продажи, будут направлены на оснащение бойцов. Ранее местные власти приняли решение о национализации принадлежащего бывшему министру по экономике Арсению Яценюку кинотеатра IMAX в Ялте.

Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции. Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов поручил с 1 апреля начать выдачу земельных участков бойцам СВО.

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