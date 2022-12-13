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Аксенов поручил с 1 апреля начать выдачу земельных участков бойцам СВО

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Глава Крыма рассказал о поддержке бойцов, которые защищают людей на Донбассе.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил региональному правительству с 1 апреля текущего года начать выдачу земельных участков бойцам специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление губернатор полуострова сделал в ходе общения с местными журналистами. Он пояснил, что определены сроки начала оформления и выдачи документов солдатам. Участки будут распределяться в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах, около акватории Черного моря. Территории будут оснащены необходимой инфраструктурой.

Работа по межеванию земельных участков для участников СВО будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнётся 1 апреля.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что на прошлой неделе в городе Ялта стартовал прием заявлений на получение участков от военнослужащих и мобилизованных граждан. По планам администрации, ежедневно чиновники будут принимать до 40-50 человек.

Аксенов: три новых автобусных маршрута свяжут Крым с Херсонской областью.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: донбасс, земельные участки, крым, сво, сергей аксенов, частичная мобилиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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