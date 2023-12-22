Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер рассказал о том, что военнослужащие заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе 30, 57 механизированных и 77 аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоселовское и Червоная Диброва. Дополнительно бойцы отразили контратаку формирований 3 штурмовой бригады ВСУ, находившихся западнее Нововодяного в Луганской Народной Республике.

Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевую машину реактивной системы залпового огня "Химарс" производства США. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

"Центр" нанес огневое поражение 350 выявленным целям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России