Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер уточнил, что военнослужащие выполнили задания при огневой поддержке авиации и артиллерии.

Нанесено поражение живой силе и технике формирований 142 пехотной, 23, 100 механизированных, 25 воздушно-десантной и 71 егерской бригад ВСУ в районах Новобахмутовки, Очеретино, Уманское, Нетайлово. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Удары совершены по 350 выявленным целям противника, включая 24 опорных пунктов, свыше 80 позиций артиллерии. Потери Вооруженных сил Украины составили до 350 человек личного состава, две единицы автомобильной техники, три гаубицы Д-30.

Минобороны России сообщило об обороне левого берега Днепра и ударах по силам ВСУ на правом.

Фото и видео: Минобороны России