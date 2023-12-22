Минобороны России сообщило об обороне левого берега Днепра и ударах по силам ВСУ на правом

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Он отметил, что бойцы продолжили вести оборону левого берега реки Днепр и совершать атаки на объекты Вооруженных сил Украины, размещенные на правом берегу.

Продолжали овладение населенным пунктом Работино, наносили огневое поражение подразделениям 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 65-й и 118-й механизированных бригад противника. Вели оборону левого берега реки Днепр, наносили огневые удары по объектам, технике, артиллерии противника на правом берегу.

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Офицер уточнил, что "Днепр" уничтожал разведывательные и ударные дроны противника. При этом за минувшие сутки потери ВСУ составили до 55 человек живой силы, 2 гаубицы М777 и орудие М119 американского производства.

Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Поднос".

Фото и видео: Минобороны России