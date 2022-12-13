Три новых автобусных маршрута свяжут Крым с Херсонской областью

Сергей Аксенов рассказал о рейсах до новых регионов страны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что автобусы начнут с февраля 2023 года будут курсировать по трем новым маршрутам между Крымом и Херсонской областью. Соответствующей информацией с журналистами губернатор полуострова поделился в ходе правительственного совещания. Он пояснил, что речь идет о таких маршрутах как "Геническ - Симферополь - Ялта", "Геническ - Джанкой" и "Скадовск - Симферополь". Пассажиры смогут купить билеты на рейсы в промежутке от 600 до 1500 рублей за место. Напомним, что автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями возобновилось с 1 июля 2022 года после восьмилетнего перерыва. Изначально общественнный рейсовый транспорт ходили только из города Симферополя в Херсон, Мелитополь, Бердянск. Дважды в день также регистрировались маршруты обратно.

Композитор Виталий Аксенов принял участие в акции "Дерево желаний".

Фото и видео: Telegram / Сергей Аксенов