Композитор Виталий Аксенов принял участие в акции "Дерево желаний"

Музыкант подарил девочке из Кронштадта собаку-робота и билеты на ледовое шоу.

В Петербурге проходит акция "Дерево желаний". Накануне в ней принял участие композитор Виталий Аксенов. Он исполнил мечту девочки из Кронштадта, подарив ей собаку-робота и билеты на ледовое представление. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Акция проходит в Северной столице уже в восьмой раз. Елки с открытками детей, где написаны их желания, стоят в центральных холлах Смольного, в Законодательном Собрании, в Невской Ратуше, районных администрациях, а также на городских новогодних ярмарках.

В этом году подарки получат не только маленькие жители Петербурга, но и ребята из города-побратима Мариуполя. Исполнить мечты детей может каждый взрослый.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО