На Дворцовой площади работает Новогодняя почта

Отправить открытку родителям и друзьям можно до 30 декабря.

Уже завтра, 19 декабря, на Дворцовой площади начнет работать Новогодняя почта. Жители города смогут отправить открытку в любую точку России.

Поздравление можно будет положить в ящик с 17:00 до 21:00. Акция действует до 30 декабря.

В этом году все открытки авторские. Создателями дизайна стали ученики художественных школ и студентов профильных вузов Петербурга. Жюри выбрало шесть лучших вариантов изображений с пейзажами города на Неве.

Добавим, что участие в проекте бесплатное. За открытку платить не нужно.

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"