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На Дворцовой площади работает Новогодняя почта
Сегодня, 11:42
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На Дворцовой площади работает Новогодняя почта

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Отправить открытку родителям и друзьям можно до 30 декабря.

Уже завтра, 19 декабря, на Дворцовой площади начнет работать Новогодняя почта. Жители города смогут отправить открытку в любую точку России.

Поздравление можно будет положить в ящик с 17:00 до 21:00. Акция действует до 30 декабря. 

В этом году все открытки авторские. Создателями дизайна стали ученики художественных школ и студентов профильных вузов Петербурга. Жюри выбрало шесть лучших вариантов изображений с пейзажами города на Неве. 

Добавим, что участие в проекте бесплатное. За открытку платить не нужно.

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"

 

 

Теги: дворцовая площадь, новогодняя почта, подготовка к новому году
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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