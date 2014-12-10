Стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году

За год бюджет к праздникам сократился лишь на 500 рублей.

Аналитики подсчитали, сколько средств жители Петербурга готовы выделить на новогодние подарки в уходящем 2022-ом. Судя по данным исследования SuperJob, средняя сумма составляет по 14,5 тыс. рублей.

ЗА последние 12 месяцев средний размер бюджета на предпраздничные хлопоты стал меньше приблизительно на 500 рублей.

Кроме того, эксперты приводят и более раннюю статистику: так, в 2020 году показатель составил 14 тыс. рублей, в 2019 году — 14,8 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV