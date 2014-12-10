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Стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году
Сегодня, 12:58
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Стало известно, сколько денег тратят петербуржцы на подарки к Новому году

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За год бюджет к праздникам сократился лишь на 500 рублей.

Аналитики подсчитали, сколько средств жители Петербурга готовы выделить на новогодние подарки в уходящем 2022-ом. Судя по данным исследования SuperJob, средняя сумма составляет по 14,5 тыс. рублей.

ЗА последние 12 месяцев средний размер бюджета на предпраздничные хлопоты стал меньше приблизительно на 500 рублей.

Кроме того, эксперты приводят и более раннюю статистику: так, в 2020 году показатель составил 14 тыс. рублей, в 2019 году — 14,8 тыс. рублей. 

Ранее стилисты рассказали, в чем встречать Новый 2023 год.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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