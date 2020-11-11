Стилисты рассказали, в чем встречать Новый 2023 год

Символ наступающего 2023 года – Черный Водяной Кролик (Кот) – милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. В чём встречать Новый год под покровительством этого животного, какие цвета любит Кролик – Piter.tv узнал у стилистов Анны Орловой и Марины Медведь.

В чем встречать Новый 2023 год

Традиционно, подбирая наряд для встречи Нового года, многие девушки ориентируются на подсказки восточного календаря. И хотя официально Новый год по восточному календарю наступает только 22 января 2023, рекомендациями можно воспользоваться и в главную новогоднюю ночь. Итак, символом 2023 по восточному календарю будет Черный Водяной Кролик. Анна Орлова, персональный стилист

Как отметила Анна, астрологи рекомендуют встречать этот год дома в кругу самых близких родственников и друзей. Поэтому наряд для новогодней ночи должен быть простым и естественным, при этом элегантным.

Стилист-имиджмейкер Марина Медведь, в свою очередь, наоборот предлагает нашим читателям 3 тренда сезона для новогоднего образа:

– Пайетки. "Не первый год они в тренде, но, кажется и не последний. Ведь, когда как не в новогоднюю ночь может позволить себе сиять на все 100?"

– Перья. "Яркий, запоминающийся тренд. Перья могут быть декором к костюму или частью платья".

– Прозрачные ткани. "Культ "голого" – тренд 2022 года, переходящий в 2023. Он будет актуален, как в платьях из полупрозрачной ткани, в шифоновых блузах, сетчатых боди и прозрачных топах. Все это придаст вашему образу невесомости и невероятной притягательности".

В каком цвете нужно встречать Новый год

Стилист-имиджмейкер Марина Медведь также предложила добавить магии через цвет.

Все металлические оттенки будут очень кстати: золотой, серебряный. Также волшебно будут смотреться все оттенки фиолетового, как символ космоса и волшебства. Самым модным девушкам рекомендую встречать Новый год в цвете года – по мнению института Pantone – Viva Magenta. Насыщенный красно-розовый оттенок – смелый и бесстрашный – изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию Нового года. Марина Медведь, стилист-имиджмейкер

Также Марина Медведь отметила, что металлический оттенок можно передать через ткань с выразительным блеском и мягкостью. Идеально будут выглядеть – шелк, сатин или атлас. Это могут быть платье-комбинация или костюм в пижамном стиле, выполненные из таких тканей.

Обязательно добавьте аксессуары к новогоднему образу. Ведь именно детали делают образ совершенным. Тренд года – корсеты и пояса необычной формы. Дополните широким поясом простое платье прямого кроя – и вы звезда вечера! Сейчас в моде крупные украшения: массивные серьги удлиненной формы, цепи, браслеты. Но всему нужно знать меру, не переборщите с масштабами, главное быть гармоничной Марина Медведь, стилист-имиджмейкер

Стилист Анна Орлова посоветовала выбрать цвет символа года – черный.

Но обязательно добавить в свой наряд элементов воды, что-то блестящее и переливающееся. Это может быть как фактура ткани (шелк, бархат, пайетки), так и украшения, преимущественно из серебряного металла. Согласно последним трендам можно отдать предпочтение массивным серьгам из мерцающих кристаллов, диадеме или крупным браслетам. К цветам воды также относятся: синий, голубой, бирюзовый. Можно использовать любимые цвета Кролика – розовый и фиолетовый. Анна Орлова, персональный стилист

При этом в праздничном наряде Анна посоветовала избегать коричневого, серого и белого цветов. А вот красный цвет в китайской астрологии считается цветом удачи. Поэтому можно выбрать и яркий красный наряд для встречи Нового года.

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