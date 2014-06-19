Леатрис Эйземан объяснила "назначение" красного карминового цвета.

Международный институт Pantone объявил главный цвет 2023 года. Специалисты выбрали оттенок под названием 18-1750 Viva Magenta. Речь идет о карминовом красном, который происходит семейства красных оттенков, а вдохновлялся - цветом кошенили (насекомые, из вида которых человек добывает вещество для изготовления красного красителя). Эксперты напомнили, что кармин является одним из самых дорогих натуральных красителей в виде своей силы и яркости.

Мощный, бесстрашный и вдохновляющий. Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений Леатрис Эйземан, исполнительный директор Pantone

Напомним, что процедура выбора цвета года по версии Pantone требует анализа современных тенденций. Специалисты исследуют мир в поисках новых решений в сфере развлечений, кино, искусства, моды, дизайне, путешествий, а также анализируют социально-экономические условия.

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Фото и видео: Pantone