Эколог рассказал, почему могла позеленеть вода во рву перед Михайловским замком

Семен Гордышевский объяснил Piter.tv, к кому стоит обратиться, чтобы территорию около музея привели в порядок.

Петербуржцы недоумевают, почему во рву перед Михайловским замком позеленела вода и переживают за экологическую ситуацию в городе. Председатель правления Экологического союза Семен Гордышевский рассказал Piter.tv, что ситуация с изолированным водоемом не влияет на экосистему Северной столицы.

Во рву находится застойная вода. Они никуда не идет. Поэтому для экосистемы города не представляет опасности. Там растут водоросли, развиваются бактерии, поэтому и цвет становится нетипичным. Вода, возможно, выглядит некрасиво, пахнет неприятно, но так как она не проточная, ничего страшного для природы здесь нет. С другой стороны, хочется, чтобы около исторических зданий была ухоженная территория. Хорошо бы почистить это место, залить свежую воду. Семен Гордышевский, эколог

По словам Семена Гордышевского, чтобы решить проблему, неравнодушным горожанам следует обратиться в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Также написать обращение в комитет по благоустройству. Если ров относится к замку, то в этом случае нужно обратиться в Русский музей, ведь в этот комплекс и входит Михайловский замок.

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Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания