Петербуржцы переживают из-за позеленевшей воды во рву перед Михайловским замком

Некоторые подписчики предположили, что цвет воды изменился из-за цветения водорослей.

Петербуржцы недоумевают, почему во рву перед Михайловским замком позеленела вода. Свои версии они обсуждают в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Зелёненький он был… И речь совсем не о кузнечике из популярной детской песенки! Никогда ещё не встречали такой изумрудной воды, как в этом сезоне во рву перед Михайловским замком. Группа "Центральный район за комфортную среду обитания"

Некоторые подписчики предположили, что цвет воды изменился из-за цветения водорослей. Есть пользователи, которые считают, что пруд всегда был зеленоватым. Официальных данных пока нет.

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга не поняли, зачем улицы Центрального района посыпали антигололедными реагентами при отсутствии снега.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания