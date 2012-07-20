Петербуржцы переживают из-за позеленевшей воды во рву перед Михайловским замком

Петербуржцы недоумевают, почему во рву перед Михайловским замком позеленела вода. Свои версии они обсуждают в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".
Зелёненький он был… И речь совсем не о кузнечике из популярной детской песенки! Никогда ещё не встречали такой изумрудной воды, как в этом сезоне во рву перед Михайловским замком.
Группа "Центральный район за комфортную среду обитания"
Некоторые подписчики предположили, что цвет воды изменился из-за цветения водорослей. Есть пользователи, которые считают, что пруд всегда был зеленоватым. Официальных данных пока нет.
Ранее на Piter.tv: жители Петербурга не поняли, зачем улицы Центрального района посыпали антигололедными реагентами при отсутствии снега.
Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания
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