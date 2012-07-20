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Петербуржцы переживают из-за позеленевшей воды во рву перед Михайловским замком
Сегодня, 13:01
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Петербуржцы переживают из-за позеленевшей воды во рву перед Михайловским замком

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Некоторые подписчики предположили, что цвет воды изменился из-за цветения водорослей.

Петербуржцы недоумевают, почему во рву перед Михайловским замком позеленела вода. Свои версии они обсуждают в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте". 

Зелёненький он был… И речь совсем не о кузнечике из популярной детской песенки! Никогда ещё не встречали такой изумрудной воды, как в этом сезоне во рву перед Михайловским замком.

Группа "Центральный район за комфортную среду обитания"

Некоторые подписчики предположили, что цвет воды изменился из-за цветения водорослей. Есть пользователи, которые считают, что пруд всегда был  зеленоватым. Официальных данных пока нет. 

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга не поняли, зачем улицы Центрального района посыпали антигололедными реагентами при отсутствии снега.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: активисты, бактерии, биосреда, зеленая вода, михайловский замок, центральный район за комфортную среду обитания, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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