Жители Петербурга не поняли, зачем улицы Центрального района посыпали антигололедными реагентами при отсутствии снега

Жители Северной столицы возмутило решение властей посыпать улицы города реагентами при полном отсутствии снега. Своими мнениями они поделились в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Куда вы так солите, мракобесы!? Вот уже несколько дней с того момента, как чуть выпал и тут же растаял первый снег, нам в сообщения постоянно пишут и шлют фото обеспокоенные граждане. На улицы, на которых еще и снега-то нет, уже вывалили тонны соли и реагентов! Это что, показательные "пониделковские" и "комблаговские" учения по уборке превратились теперь в такие же виртуальные игры на улицах города?! Очнитесь и придите в себя, вредители. Убирать надо, когда это действительно необходимо, а не имитировать бурную деятельность, разъезжая по улицам района и рассыпая вредоносную гадость!

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