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Жители Петербурга не поняли, зачем улицы Центрального района посыпали антигололедными реагентами при отсутствии снега
Сегодня, 12:20
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Жители Петербурга не поняли, зачем улицы Центрального района посыпали антигололедными реагентами при отсутствии снега

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На одной из улице в центре города нашли кучу соли.

Жители Северной столицы возмутило решение властей посыпать улицы  города  реагентами при полном отсутствии снега. Своими мнениями они поделились в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Куда вы так солите, мракобесы!? Вот уже несколько дней с того момента, как чуть выпал и тут же растаял первый снег, нам в сообщения постоянно пишут и шлют фото обеспокоенные граждане. На улицы, на которых еще и снега-то нет, уже вывалили тонны соли и реагентов! Это что, показательные "пониделковские" и "комблаговские" учения по уборке превратились теперь в такие же виртуальные игры на улицах города?! Очнитесь и придите в себя, вредители. Убирать надо, когда это действительно необходимо, а не имитировать бурную деятельность, разъезжая по улицам района и рассыпая вредоносную гадость!

Подписчик сообщества

Ещё и повода-то не было сыпать… С цепи сорвались что ли?

Виктория Фадеева

Прощай обувь и несчастные лёгкие наши и зелёных соседей, деревьев!

 

Александр Фадеев

Предоложительно, власти подготовились к погодным условиям ближайших дней. В Петербург сильно похолодало, по утрам на улицах образуется наледь.

Ранее на Piter.tv: минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: обработка улиц реагентами, соль на улицах города, соль на улицах петербурга, уборка дорог петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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