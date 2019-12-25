"Ходим по замкнутому кругу": как на юге Петербурга горожане борются с вонью со свалок

Эколог Семен Гордышевский рассказал Piter.tv, почему нельзя игнорировать смрад.

Жители Пушкинского, Московского и Фрунзенского районов Петербурга уже пять месяцев жалуются на неприятный запах на улице. Горожане еженедельно обсуждают проблему в чатах и группах жилых комплексов, муниципальных округов, районов. Жительница Кокколевской улицы Светлана Евсеева рассказала Piter.tv, как она вместе с группой инициативных граждан пытается решить проблему.

По словам активистки, на юге города часто пахнет мусором и газом. Еженедельно запах чувствуется около двух раз в неделю. Источник запаха и вещество, которое раздражает горожан, пока не установили. По мнению Светланы Евсеевой, пахнет свалочным газом. Из-за смрада петербуржцы страдают бессонницей, не могут позволить себе прогулки на свежем воздухе.

Местным жителям приходится закрывать на ночь форточки, что не для всех комфортно. Молодые мамы не могут утром выйти на прогулку с малышами, потому что не хотят, чтобы дети вдыхали вредные вещества. Мы переживаем за свое здоровье и пытаемся решить проблему. Светлана Евсеева, активистка

В соцсетях горожане обсуждают, откуда именно доносится запах. Некоторые предполагают, что источником вони является полигон "Новый Свет" в Гатчине, есть жители, которые считают, что пахнет со свалки на Волхонке.

Как ночь настает, запах усиливается. Хотели открыть окно, но там снова нечем дышать. Татьяна, жительница исторического района Пулковское

Свалка в поселке "Новый свет", именно отсюда идет сильный запах. Артем Леонов, житель Пушкинского района

Если ехать по Киевскому шоссе в сторону Гатчины, то почувствуете вонь. Вчера как раз ехал там, думал отключусь от запаха за рулем. Михаил Барканов, житель исторического района Пулковское

В telegram-канале "Пулковское. Соседи" жители жалуются, что проблему пока решить не получается. Многие обращались в Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора, где рекомендовали звонить в мобильную экологическую дежурную службу, однако там не всегда отвечают.

Не могу дозвониться в МЭДС, они круглосуточно работают, ага. На горячую линию Роспотребнадзора я позвонила, сказали, жалобу на запах можно оставить только в электронном виде. Но у меня и так есть отписка от них. Когда дозвонилась в МЭДС, заявку приняли. Сказали, что передадут ее все равно в Роспотребнадзор. Спросили, сообщала я туда или нет. Замкнутый круг. Мария Норкина, жительница исторического района Пулковское

Светлана Евсеева рассказала, что вместе с жителями писала обращения президенту России Владимиру Путину, градоначальнику Петербурга Александру Беглову, губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора, в комитет государственного экологического надзора Ленобласти, Роспотребнадзор и мобильную экологическую дежурную службу. Петербуржцы и жители пригородов в каждом обращении просят найти источник зловония и ликвидировать экологическую проблему. Однако вопрос так и не решился.

Постоянно приходят отписки от ведомств, которые должны заниматься вопросом. Все перенаправляют нас к другим структурам. Так и ходим по кругу. Приезжают специалисты для проведения мониторинга воздуха, ничего опасного не находят и уезжают. Они приезжали к нам всего два раза, когда была хорошая погода и запаха не было, выезд был спустя месяц после заявок. Это вызывает подозрения. Светлана Евсеева, активистка

Добавим, что в конце сентября на мусорном полигоне в поселке Новый Свет произошел оползень. В связи с экологической проблемой ситуация с неприятным запахом в Петербурге и Ленобласти ухудшилась. Вонь сильно чувствуется в Гатчине, рассказали в группе "Транспортный коллапс. Красное Село" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, запахло газом и мусором в Красном Селе.

В комитете по природопользованию Ленобласти после получения заявок от горожан проводят оперативные наблюдения за качеством атмосферного воздуха по основным и специфическим загрязняющим веществам в атмосферном воздухе. Никакой информации о плохих показателях не было.

Отметим, что после схода оползня ситуацией занялся прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский. Он инициировал проверку на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Новый Свет-ЭКО". К изучению случившегося привлекли специалистов Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и УФ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти. Они проверили результаты исследований атмосферного воздуха за август-сентябрь 2022 года и выяснили, что в тот период были выявлены превышения по сероводороду в поселке Новый Свет.

Природоохранная прокуратура подала в Гатчинский городской суд исковое заявление к ООО "Новый Свет- ЭКО". В нем она потребовала устранить последствия выброса свалочных газов. Прокуратура требует обеспечить "осуществление изъятия и переработки свалочного газа". Было установлено, что хозяйствующий субъект при использовании полигона не осуществлял работы по утилизации свалочных газов.

Однако активистка Светлана Евсеева рассказала, что вонь почувствовали жители Петербурга еще летом, до ситуации с оползнем. Собеседница Piter.tv предполагает, что пахнет не с полигона в поселке Новый Свет, а со свалки на Волхонке. Однако первую версию она тоже не исключает. На данный момент горожане не установили источник выброса неизвестного вещества.

Председатель Экологического союза Петербурга Семен Гордышевский рассказал Piter.tv, как следует решать данную проблему.

Во-первых, нельзя игнорировать загрязнение воздуха, важно проявлять ответственное отношение к своему здоровью. Газы в воздухе вредны для живых организмов. Поэтому важно собрать как можно больше людей и вместе определить источник зловония. Затем нужно писать официальные обращения в Роспотребнадзор, комитет по природопользованию, прокуратуру. Эти структуры не могут вам отказать в проверке воздуха, в случае выявления превышений показателей прокуратура должна решить вопрос. Если выброс газов осуществляется на нелегальной свалке, то найдут людей, которые привозят мусор. В этой ситуации нужно перекрыть проезд к полигону, установить камеры наблюдения. Если же неприятные запахи идут с легального мусорного полигона, то на его территории нужно проверить исполнение регламента эксплуатации. Семен Гордышевский, эколог

Эксперт отметил, что если петербуржцы и жители пригородов действительно хотят решить проблему, то им нужно действовать, а не ждать, когда надзорная служба разрешит конфликт. Мониторинг воздуха в городе очень слабый, добавил специалист. Лабораторные станции могут проверить концентрацию четырех-пяти веществ в атмосфере, хотя в идеале в нашей стране должны контролировать 160 веществ. Он порекомендовал обратиться к нескольким экологам, получить у них консультации и провести дополнительные проверки воздуха. Вероятнее всего, горожанам придется потратить личные деньги на услуги специалистов.

Эколог Семен Гордышевский объяснил, что самыми опасными являются яды, которые не пахнут. Но параллельно с ними выбрасываются в атмосферу и "ароматные" газы, которые тоже вредны для здоровья. Эксперт добавил, что спрятаться от них невозможно, даже если закрыть окно. Воздух поступает в квартиры благодаря вентиляции. Поэтому проблему обязательно нужно решать.

Фото: Pxhere