Экскурсия "Пушкин – Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната"

Жителям и гостям Петербурга предлагают автобусную экскурсию в знаменитый пригород – Пушкин, бывшее Царское Село.
История города богата. Изначально на этом месте находилась небольшая шведская усадьба Сарская мыза, которую Петр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне в 1710 году. Только во время ее царствования поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию.
Главное украшение резиденции – Большой Екатерининский дворец. При Елизавете его перестраивали дважды. Свой настоящий вид здание приобрело под руководством знаменитого итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли.
Фото: sputnik8.com
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