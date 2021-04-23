Автобусная экскурсия "Пушкин – Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната" состоится 22 июля. Место встречи – Площадь Восстания, 1. Без возрастных ограничений.

Жителям и гостям Петербурга предлагают автобусную экскурсию в знаменитый пригород – Пушкин, бывшее Царское Село.

История города богата. Изначально на этом месте находилась небольшая шведская усадьба Сарская мыза, которую Петр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне в 1710 году. Только во время ее царствования поселение превратилось в настоящую императорскую резиденцию.

Главное украшение резиденции – Большой Екатерининский дворец. При Елизавете его перестраивали дважды. Свой настоящий вид здание приобрело под руководством знаменитого итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли.

Фото: sputnik8.com