Во Всеволожском районе Ленобласти пресечена незаконная деятельность мусорных полигонов

За период с января 2021 года по октябрь 2023 года фирма получила более 47 млн рублей от приемки строительного мусора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ обнаружили незаконную схему предпринимательской деятельности, связанную с созданием незаконных свалок во Всеволожском районе, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По оперативным данным, в январе 2021 года был заключен договор между государственным учреждением и инженерной компанией на строительство защитных сооружений вдоль границы участка. Однако вместо защитных сооружений была организована деятельность по приемке строительного мусора. Инженерно-строительная компания, занимавшаяся этим, не имела соответствующей лицензии.

За период с января 2021 года по октябрь 2023 года фирма получила более 47 млн рублей от приемки строительного мусора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве.

Задержаны главный инженер строительной компании и начальник участка. Проведены обыски в офисах компании и фирм, транспортирующих отходы. Для одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется дальнейшее следствие.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал Леноблводоканал устранить загрязнение реки Перовка.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти